Cachoeiro: moradores expõem preocupação com enxame de abelhas no Zumbi

Moradores do bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, expuseram, por meio das redes sociais, a preocupação com um enxame de abelhas que se formou em um poste na na Rua Maria Dias.

O registro foi feito, neste domingo (18). Através de um vídeo, uma moradora mostra, pelo menos, dois focos no local. Apesar da preocupação, não houve ataque dos animais.

Uma equipe da EDP foi acionada para a retirada do enxame, uma vez que o Corpo de Bombeiros só atua em situações de emergência e quando há risco eminente.

