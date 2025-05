Cachoeiro: PM encontra arma e drogas enterradas em área de pasto

A Polícia Militar do Espírito Santo encontrou uma espingarda calibre 12, 53 munições e 3,1 kg de pasta base de cocaína dentro de um tonel enterrado em uma área de pasto no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim.

A ação, que ocorreu na última sexta-feira (16), contou com o apoio da cadela policial Kiara, especializada em detecção de entorpecentes e armas. De acordo com a PM, o esconderijo seria utilizado por dois suspeitos que não foram localizados no momento da abordagem.

Dentro do recipiente foram localizados três invólucros com a droga, totalizando mais de 3 quilos de entorpecente, além da arma e das munições. Todo o material foi apreendido e encaminhado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde o caso será investigado.