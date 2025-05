Cachoeiro: Sindimunicipal apresenta reivindicações de servidores

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, realizada nesta terça-feira (20), a presidente do Sindicato dos Servidores Municipais (Sindimunicipal), Marissol da Silva Dalrio, fez uso da tribuna para apresentar as principais demandas da categoria em relação à Campanha Salarial de 2025. Em seu pronunciamento, ela elencou 26 reivindicações e convocou os vereadores a se engajarem na defesa dos direitos dos servidores.

A primeira pauta abordada foi o reajuste salarial, com base na inflação acumulada de 29,82% desde a última revisão. Marissol lamentou que a lei municipal que obriga a atualização anual não vem sendo cumprida desde 2019. Também reivindicou a regularização das promoções horizontais e verticais, o reajuste do vale-alimentação, a extensão do benefício para afastamentos médicos e a isonomia de valores entre os diferentes tipos de contratos.

Outros pedidos incluem a criação de um plano de saúde subsidiado, a avaliação técnica para insalubridade e periculosidade e a reestruturação dos cargos através da unificação de funções semelhantes. Também foi destacada a necessidade de concursos públicos com a participação do sindicato nas etapas.

Valorizando o funcionalismo

Marissol defendeu a valorização do servidor por meio da ampliação da tabela de subsídios, com novos níveis e letras, e do cumprimento dos pisos salariais nacionais das categorias, como professores, agentes de saúde e enfermeiros. Segundo ela, os valores pagos hoje estão como “complemento”, o que compromete a base de aposentadoria e não gera progressão.

A presidente do sindicato também pediu a padronização de uniformes, a redução da carga horária de agentes comunitários e de endemias, a criação de pontos de apoio com bebedouros e banheiros para trabalhadores de rua e uma bonificação anual aos servidores em forma de ticket alimentação.

Diálogo com o Legislativo e Executivo

Em sua fala, a presidente do Sindicato destacou que todas as reivindicações foram enviadas por e-mail aos vereadores e também ao Executivo. Ressaltou que o sindicato precisa dialogar com todos os poderes, independentemente de afinidade política, para garantir avanços reais nas pautas dos servidores. “Não é parceria, é necessidade de representação”, frisou.

Os vereadores elogiaram a postura firme e clara da presidente e se comprometeram a analisar as pautas apresentadas. O vereador Alexandre de Itaoca (PSB), que convidou a presidente para comparecer na Sessão, reforçou a importância de a Câmara atuar como aliada dos servidores e sugeriu a realização de audiências com o secretário de administração para esclarecer pendências, como o suposto repasse de recursos mencionados pela gestão anterior para pagamento de progressões.

Marissol finalizou se colocando à disposição dos parlamentares para prestar todos os esclarecimentos necessários e destacou que o momento é de união em defesa do funcionalismo.