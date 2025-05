Cachoeiro terá curso prático para quem quer começar a investir

Para quem sempre teve vontade de investir, mas esbarrou no medo ou na complexidade do mercado financeiro, uma nova oportunidade surge em Cachoeiro de Itapemirim. O “Curso Prático de Investimento Financeiro”, que será ministrado por Mirella Carlette Zóboli Modesto, chega com a proposta de capacitar iniciantes e guiá-los em seus primeiros passos no mundo dos investimentos.

Com uma abordagem prática e acessível, o curso será realizado em três encontros presenciais, nos dias 6, 13 e 27 de junho de 2025, das 8h às 10h15, na Casa & Saber, localizada na Rua Octávio Guimarães, nº 58, bairro Gilberto Machado, próximo à subida do Jaraguá.

A proposta vai além da teoria: os participantes já sairão do curso com uma conta aberta e seu primeiro investimento realizado — de qualquer valor. O valor do investimento, no entanto, não está incluído na inscrição. A metodologia “mão na massa” pretende tornar o processo menos intimidador e mais natural para quem ainda não se sente seguro para investir sozinho.

Mirella Carlette Zóboli Modesto, responsável pelo curso, é investidora, especialista em Finanças, Investimentos e Banking pela PUC-RS, e possui certificação CPA-10. Com uma formação sólida e experiência no setor, ela promete descomplicar o universo financeiro para quem está começando.

O investimento para participar do curso é de R$597,00. As vagas são limitadas e as inscrições já estão abertas. Interessados podem entrar em contato com Simone Castanheira pelo telefone (28) 99975-0818 ou com Neide Cabral pelo número (28) 99999-0807.

A iniciativa se alinha ao crescente interesse por educação financeira no Brasil e pode ser o ponto de partida para uma trajetória de maior autonomia e planejamento pessoal. A expectativa é de que os participantes saiam do curso não apenas mais informados, mas também preparados para fazer o dinheiro trabalhar por eles.