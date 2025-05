Cachoeiro terá Ecocine e feira de adoção na Semana Verde

Cachoeiro de Itapemirim vai comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho), com uma semana de atividades voltadas ao tema. As ações começam segunda-feira (2) e só terminam no sábado (7). Cursos, exibição de documentários, coleta de lixo eletrônico e até feira de adoção de animais fazem parte da programação.

Na segunda-feira (2) haverá um curso especialmente voltado para servidores públicos que atuam com educação ambiental, coletivos e organizações da sociedade civil, lideranças comunitárias, participantes de conselhos e núcleos direta ou indiretamente envolvidos com a área.

Na terça (3) e quarta (4) haverá campanha de coleta de resíduos eletrônicos, das 9h30 às 16h, no Ginásio de Esportes do Aeroporto (Ferração). Ainda na quarta (4), acontece o “1º Ecocine Caxu – Um olhar para a integração cidade x meio ambiente”, com participação do Cineclube Jesse Valadão e dos produtores do documentário, com mediação de Mirian Teixeira e Klédson Ramos, no Palácio Bernardino Monteiro, a partir das 19h.

Quinta-feira (5) terá palestra com Míria Assad e oficina com Regina Ambrosin e Viriane Pigatti, no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) campus Cachoeiro. Na mesma data começará o 1º Fórum Intermunicipal de Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade, na Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim (FDCI). O evento continua no dia seguinte, sexta (6), com programação das 8h às 16h.

Também na sexta (6) haverá palestra e oficina com reutilização de material plástico, em escola de rede particular e feira de adoção de animais.

Semana do Meio Ambiente

02 e 03/06 – Curso em Educação Ambiental para servidores públicos, coletivos e organizações da sociedade civil, lideranças comunitárias, participantes de conselhos e núcleos que atuam direta ou indiretamente com o tema. Das 8h às 17h.

Carga horaria: 16 horas

Local: Sala de cursos do SENAR, Prédio do Sindicato Rural

*Vagas limitadas

03 e 04/06 – Campanha de Recolhimento de Resíduos Eletrônicos, no Ginásio de Esportes do Aeroporto (Ferração), das 9h30 às 16h.

04/06 – “1º Ecocine Caxu- Um olhar para a integração cidade x meio ambiente”, com exibição do documentário Rio Marinho, no Palácio Bernardino Monteiro, a partir das 19h. Participação do Cineclube Jesse Valadão e dos produtores do documentário, com mediação de Mirian Teixeira e Klédson Ramos. Público-alvo: Universitários, estudantes, amantes do cinema, ambientalistas, coletivos/organizações , lideranças comunitárias, poder público, empresas e afins.

Carga Horária: 4h

*Vagas limitadas

05/06 – Palestra com Míria Assad e oficina com Regina Ambrosin e Viriane Pigatti, para alunos do Ifes Cachoeiro. A partir das 9h, no turno matutino, e a partir das 15h, no vespertino.

Carga Horária: 1 hora aula por turno

Local: Ifes/ Cachoeiro

Mais programações

05 e 06/06 – 1º Fórum Intermunicipal de Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade, com palestra do secretário municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Rogério Ribeiro, para universitários, estudantes, empresas do setor de rochas, coletivos e organizações não governamentais, agentes públicos, lideranças comunitárias, poder público e afins. A palestra será a partir das 13h30.

Carga Horária: 16 horas

Local: Auditório da FDCI

*Vagas limitadas

06/06 – Participação na Semana do Meio Ambiente de escola da rede particular, com palestra e oficina de reutilização de material plástico para alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Às 8h30 e às 14h30.

Evento fechado.

06/06 e 07/06 – Feira de Adoção de Animais, na Praça Jerônimo Monteiro

– Dia 06/06: 9h às 17h

– Dia 07/06: 9h às 13h.