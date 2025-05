Cachoeiro terá volta da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana

A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim aprovou, nesta terça-feira (20), o Projeto de Lei nº 42/2025, de autoria do Executivo, que cria a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (SELIMP) e reestrutura a atual Secretaria de Manutenção e Serviços (SEMMAT).

A mudança tem como objetivo aprimorar a gestão dos serviços urbanos, otimizando a prestação de serviços essenciais como coleta de lixo, varrição de ruas, conservação de praças e fiscalização de limpeza em áreas públicas e privadas.

Com a nova lei, a SELIMP passa a atuar exclusivamente na limpeza urbana, com uma estrutura própria para gerenciar resíduos, organizar campanhas educativas, monitorar lixões clandestinos, coordenar ações emergenciais e supervisionar os contratos de limpeza. A secretaria também será responsável pelos cemitérios municipais e poderá atuar em situações de desastres naturais, em conjunto com a Defesa Civil.

Já a SEMMAT continuará atuando em serviços como drenagem, iluminação, manutenção de praças e recuperação de vias públicas, além da administração do Aeroporto Municipal.

De acordo com a justificativa do Executivo, a criação da nova secretaria atende a uma necessidade de gestão mais especializada, uma vez que os serviços de limpeza urbana exigem planejamento contínuo, estrutura operacional e fiscalização rigorosa.

“O objetivo é tornar os serviços mais eficientes e garantir uma cidade mais limpa, segura e bem cuidada para toda a população”, destacou o prefeito Theodorico Ferraço, na mensagem enviada à Câmara.