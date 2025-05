Cachoeiro vai recebe novo veículo para transporte de pacientes do SUS

A secretária de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, Renata Fiório, anunciou na última semana, a conquista de um novo veículo destinado ao transporte de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) no município. A informação foi divulgada pela secretária por meio de suas redes sociais, que além de gravar um vídeo ao lado do deputado Bruno Resende, também divulgou um vídeo do atual secretário de Saúde do Estado, Tyago Hoffmann, onde agradeceu o apoio.

O automóvel será entregue pelo Governo do Estado, em uma ação que evidencia a articulação política entre diferentes esferas do poder público. A secretária esteve acompanhada do deputado estadual Dr. Bruno Resende (União) e agradeceu o apoio do também deputado Allan Ferreira (Podemos), do secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann (PSB), além do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) e do governador Renato Casagrande (PSB).

A aquisição do veículo reforça a importância da cooperação institucional entre lideranças políticas, independentemente de filiações partidárias, em prol do fortalecimento dos serviços essenciais à população.