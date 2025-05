Café capixaba conquista o topo do mercado nacional

O melhor café do Brasil é do Espírito Santo e vem do Sul do Estado, conforme aponta o Coffee of the Year (COY) 2024, um dos mais respeitados concursos de avaliação de qualidade do café no país.

A premiação ocorreu durante a Semana Internacional do Café (SIC), em novembro, em Belo Horizonte. No total, os produtores capixabas conquistaram três premiações na categoria Canéfora, uma delas o primeiro lugar, que ficou com o cafeicultor do município de Jerônimo Monteiro, Antônio Landi.

A cidade de Muqui ficou com a segunda e a quinta posição, conquistadas em família pelos produtores Neuza Maria de Souza e Luiz Claudio de Souza, respectivamente.

