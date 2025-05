Café proibido: entenda porque você não deve consumir essas 3 marcas

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) voltou a acionar seu sistema de alerta aos consumidores. Uma nova atualização da lista de cafés proibidos foi divulgada, nesta sexta-feira (23), a após testes laboratoriais confirmarem que três marcas de café torrado comercializadas no Brasil não atendem às normas de qualidade e segurança previstas na legislação.

Três marcas desclassificadas por risco à saúde

De acordo com o Mapa, os lotes reprovados apresentaram impurezas em níveis elevados, além de matérias estranhas e micotoxinas acima do limite tolerado pela Portaria nº 570, de 09 de maio de 2022. Esses contaminantes representam risco à saúde do consumidor e comprometem os padrões mínimos exigidos para o produto.

Fonte: MAPA

O que levou à proibição dos cafés?

As análises revelaram que os cafés desclassificados não cumprem os requisitos de identidade e qualidade para o consumo humano. A presença de micotoxinas, substâncias tóxicas produzidas por fungos, é especialmente preocupante, pois pode provocar efeitos adversos à saúde, incluindo complicações gastrointestinais e problemas hepáticos em casos prolongados de exposição.

Recolhimento dos produtos e responsabilidade das marcas

Com a conclusão das análises, o Mapa notificou as empresas responsáveis e determinou o recolhimento imediato dos produtos impróprios. A ação visa proteger os consumidores e preservar a integridade do mercado nacional de alimentos. O órgão também reforça o compromisso com a transparência nas ações de fiscalização.

Consumidores devem agir com atenção

Quem adquiriu algum dos cafés proibidos deve interromper o consumo imediatamente. O Ministério orienta que os consumidores exijam a substituição do produto com base no que prevê o Código de Defesa do Consumidor. Além disso, em caso de constatação de venda em estabelecimentos, o cidadão pode registrar a denúncia pelo canal oficial Fala.BR, informando o nome e endereço do ponto de venda.

Como identificar os cafés reprovados?

A lista atualizada com os nomes das marcas e os lotes envolvidos pode ser consultada no site oficial do Mapa. Ficar atento aos alertas de produtos alimentícios é essencial para garantir segurança alimentar e evitar riscos à saúde.