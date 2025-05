Caixa Econômica Federal realiza leilão de imóveis; veja como dar lance

A Caixa Econômica Federal vai realizar, junto com a Fidalgo Leilões, quatro leilões virtuais de imóveis nas próximas semanas. Os lances poderão ser feitos nos dias 14, 21 e 29 de maio e 05 de junho, sempre até às 10h, horário de encerramento dos prazos. Quem deseja comprar um imóvel com preço abaixo do mercado pode aproveitar descontos que chegam a 40%.

Região de Blumenau tem três imóveis disponíveis

Entre as oportunidades, três imóveis estão localizados na região do Vale do Itajaí: um em Blumenau, outro em Gaspar e mais um em Indaial. Esses bens estão prontos para receber lances e podem ser adquiridos com financiamento pela Caixa Econômica Federal e até com o uso do FGTS.

Leilões são 100% online

Para participar, basta acessar o site da Fidalgo Leilões, fazer o cadastro e acompanhar os prazos. Todo o processo acontece pela internet, o que facilita a vida de quem quer comprar sem sair de casa. As páginas dos imóveis mostram fotos, valores, localização e os documentos disponíveis.

Mais de mil imóveis disponíveis no Brasil

No total, a Caixa está oferecendo 1.130 imóveis em diversas regiões do país. As opções incluem casas, apartamentos, terrenos e imóveis comerciais, com preços atrativos e condições especiais de pagamento.

Imóveis no Sul do Brasil a partir de R$ 72,6 mil

Quem mora ou investe no Sul do país vai encontrar imóveis a partir de R$ 72,6 mil em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Há opções para todos os perfis: desde quem busca a primeira casa até investidores que querem ampliar seu patrimônio.

Descontos de até 40% no valor de avaliação

Um dos maiores atrativos desses leilões é o desconto no valor da avaliação. Em alguns casos, os imóveis estão sendo oferecidos com até 40% de redução. Isso representa uma ótima chance de economia para quem busca comprar com mais vantagem.

FGTS pode ser usado na compra

Outro ponto positivo é a possibilidade de usar o FGTS como parte do pagamento. Além disso, muitos imóveis aceitam financiamento pela própria Caixa Econômica Federal, o que facilita ainda mais a negociação.

Vale do Itajaí oferece boas oportunidades

Os imóveis em Blumenau, Gaspar e Indaial se destacam por estarem em regiões valorizadas, com boa infraestrutura e qualidade de vida. Quem adquirir uma dessas unidades pode contar com uma localização estratégica e potencial de valorização a médio e longo prazo.

Como dar um lance no leilão

Antes de participar, o interessado precisa se cadastrar no site da Fidalgo Leilões, escolher o imóvel desejado e seguir as instruções do edital. É importante ficar atento ao prazo final e estar com a documentação em dia para concluir a compra com segurança.

Oportunidade para quem quer economizar e investir

Os leilões da Caixa Econômica Federal são uma excelente opção para quem quer comprar imóveis com economia e segurança. Com preços reduzidos, possibilidade de parcelamento e uso do FGTS, é possível conquistar a casa própria ou fazer um bom investimento.