Caixa paga hoje até R$ 667 do Bolsa Família para NIS final 6

A Caixa Econômica Federal realiza nesta segunda-feira (26) o pagamento da parcela de maio do Bolsa Família para os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) final 6. O valor mínimo do benefício é de R$ 600, mas, com os adicionais, a média sobe para R$ 667,49.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, mais de 20,4 milhões de famílias serão atendidas neste mês pelo programa de transferência de renda do Governo Federal, com um investimento total de R$ 13,64 bilhões.

Além do valor base, o programa contempla três adicionais:

R$ 150 por criança de até 6 anos;

por criança de até 6 anos; R$ 50 para gestantes e jovens entre 7 e 18 anos;

para gestantes e jovens entre 7 e 18 anos; R$ 50 para mães de bebês com até seis meses, por meio do Benefício Variável Familiar Nutriz.

O pagamento segue o calendário tradicional do Bolsa Família, que ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. As informações sobre datas, valores e composição das parcelas estão disponíveis no aplicativo Caixa Tem.

Na semana passada, famílias de 168 municípios em situação de emergência já receberam os valores, independentemente do número do NIS. A antecipação atendeu cidades de sete estados: Amazonas, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo e Sergipe. A lista completa está disponível no site do Ministério.

Desde 2023, os beneficiários do Bolsa Família deixaram de ter desconto do Seguro Defeso, conforme previsto na Lei 14.601/2023, que reinstaurou o programa. O Seguro é destinado a pescadores artesanais impedidos de exercer a atividade durante o período da piracema.

Regra de proteção

A chamada “regra de proteção” beneficia famílias que elevaram a renda após conseguirem emprego. Elas continuam recebendo 50% do valor do Bolsa Família por até dois anos, desde que a renda por pessoa não ultrapasse meio salário mínimo. Em maio, 3,02 milhões de famílias estão enquadradas nessa condição, com benefício médio de R$ 366,07.

A partir de junho, o prazo de permanência na regra será reduzido para um ano. No entanto, a mudança valerá apenas para novos beneficiários. Famílias já enquadradas manterão os dois anos de transição.

Auxílio Gás

Neste mês, o Auxílio Gás não será pago. Como o benefício é bimestral, os valores voltam a ser depositados em junho. Têm direito ao benefício as famílias cadastradas no CadÚnico que possuam ao menos um integrante recebendo o Benefício de Prestação Continuada (BPC), com prioridade para mulheres chefes de família e vítimas de violência doméstica.

