Câmara aprova criação de Distrito Industrial em Pacotuba

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, na sessão ordinária desta terça-feira (27), o Projeto de Lei nº 50/2025, de autoria do Executivo. A proposta autoriza a implantação de um Distrito Industrial em Pacotuba e a abertura de corredores de acesso em pontos estratégicos de Cachoeiro de Itapemirim.

O projeto também inclui a regularização de áreas para instalação de polos comerciais e industriais, por meio de parcerias com a iniciativa privada ou processos de desapropriação, quando necessário.

Com a aprovação da lei, o município poderá iniciar obras de pavimentação, iluminação, drenagem, construção de galpões e outras estruturas para receber empresas e investidores. Também estão previstas áreas reservadas para escolas técnicas, unidades de saúde, centro administrativo, segurança, praças e preservação ambiental.

A expectativa é que o novo distrito industrial ajude a descentralizar o crescimento urbano e impulsione a economia na região sul do Estado, tornando Cachoeiro mais competitiva diante de incentivos oferecidos por outras regiões do Espírito Santo.

“O projeto vai muito além da infraestrutura. É um investimento no futuro da cidade, que gera emprego, movimenta a economia e atrai novas oportunidades para a população”, destacou o prefeito Theodorico Ferraço, na justificativa do projeto.

