Caminhão carregado de trigo tomba e causa morte na ES-16; veja o vídeo

Um grave acidente foi registrado na tarde deste domingo (4) na rodovia ES-165, na altura da Serra do Guandu, em Afonso Cláudio, região serrana do Espírito Santo.

Segundo informações preliminares, um caminhão carregado de trigo tombou na pista, deixando uma pessoa morta e outra gravemente ferida. O veículo interditou parcialmente a via, comprometendo o tráfego na região.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e atuam no resgate das vítimas.

Mais informações serão divulgadas assim que confirmadas pelas autoridades.

Veja o vídeo:

Imagens: Redes Sociais