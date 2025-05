Campanha educativa contra o abuso e exploração sexual em Anchieta

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), vinculado à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social inicia nessa semana ações educativas e preventivas alusivas ao 18 de Maio, instituído como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

A campanha será desenvolvida em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e também com o Programa Saúde na Escola (PSE), prevendo ações nas escolas da rede municipal e nos equipamentos da Assistência Social para a conscientização sobre o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, promovendo a cultura de proteção e o fortalecimento da rede de enfrentamento à violência sexual.

O cronograma de ações vai desta segunda-feira (19) até o dia 06 de junho. Mais informações: CREAS (28) 99254-7815.

O dia 18 de maio foi instituído como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes pela Lei Federal nº 9.970/2000. A data foi escolhida em memória de Araceli Cabrera Crespo, uma menina de apenas 8 anos que foi sequestrada, drogada, estuprada, morta e carbonizada em Vitória (ES), em 18 de maio de 1973.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui