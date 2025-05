Cancelado: Terra dos Dinos não será mais construído em Guarapari

O parque temático Terra dos Dinos não será mais construído em Guarapari. O cancelamento do projeto foi confirmado pelo empresário Márcio Clare, idealizador da marca, em entrevista à revista Exame. A decisão foi motivada pela falta de avanços no processo de licenciamento ambiental, o que inviabilizou a instalação da unidade na região de Buenos Aires, nas montanhas do município.

“Já tínhamos feito investimento, comprado dinossauros, preparado tudo. Mas ficou claro que não existia parceria”, declarou Clare. Anunciado em agosto de 2024, o empreendimento previa investimento de R$ 30 milhões, com recursos do fundo MMP&Três, liderado pelo empresário Maely Coelho.

A proposta era repetir o modelo de sucesso implementado em Miguel Pereira (RJ), onde o Terra dos Dinos atraiu mais de 600 mil visitantes desde 2022, com faturamento anual acima de R$ 25 milhões. Em Guarapari, o parque teria trilhas sensoriais, dinossauros animatrônicos, labirintos e outras atrações voltadas ao público familiar.

Segundo Clare, o grupo chegou a adquirir equipamentos e definir o conceito da unidade capixaba, mas as dificuldades enfrentadas no município impediram o avanço do projeto. “Queremos estar em cidades que abracem o projeto”, afirmou o empresário, sinalizando a ausência de apoio institucional local como um dos fatores decisivos para a desistência.

A saída de Guarapari do plano de expansão representa uma perda significativa para o turismo da região. Em Miguel Pereira, o parque é responsável pela geração de 200 empregos diretos e movimenta setores como hotelaria, gastronomia e comércio. Além disso, o modelo de parceria público-privada adotado no Rio de Janeiro prevê repasse de parte do faturamento à prefeitura e recolhimento de ISS.

Apesar do revés no Espírito Santo, a expansão do Terra dos Dinos continua. Duas novas unidades já estão confirmadas: uma em Campos do Jordão (SP), com inauguração prevista para 2026, e outra em João Pessoa (PB), no complexo turístico Cabo Branco. O grupo ainda avalia a escolha de uma terceira cidade para completar o pacote de investimentos de R$ 200 milhões até 2026.

O episódio reacende o debate sobre a capacidade de municípios capixabas de atrair grandes empreendimentos turísticos e sobre os impactos da burocracia ambiental e institucional no desenvolvimento regional.