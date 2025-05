Cão farejador encontra drogas enterradas em Itapemirim

Um tonel cheio de drogas foi encontrado enterrado em um terreno baldio na Rua das Orquídeas, em Itapemirim.

A descoberta foi feita pelo cão farejador Snop, da Polícia Militar, durante uma operação realizada na última quinta-feira (23). A informação só foi divulgada nesta terça-feira (27).

A equipe da PM foi até o local após receber uma denúncia anônima. A informação era de que um homem estaria vendendo drogas e escondendo o material perto de casa.

O suspeito não foi encontrado, mas o cão indicou um ponto no terreno. Os policiais cavaram e acharam um tonel com 61 porções de maconha, 20 pinos de cocaína e uma balança de precisão.

Todo o material foi levado para a Delegacia de Itapemirim. A polícia continua investigando o caso para localizar o suspeito e combater o tráfico na região.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui