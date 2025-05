Capixaba é demitida após entregar atestado e ir ao show da Lady Gaga

O relato de uma capixaba viralizou na rede social X (antigo Twitter) após ela contar que foi demitida pela empresa em que trabalhava. O motivo? Ela apresentou um atestado falso para ir ao show da cantora pop Lady Gaga.

Ela postou uma foto em que a empresa informa que a trabalhadora apresentou um atestado falso referente ao dia 1º de maio, alegando estar doente e impossibilitada de trabalhar por dois dias. No entanto, dias antes, a autora havia publicado que planejava apresentar o atestado falso para comparecer ao show.

