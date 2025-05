Cariacica realiza quase mil Testes do Pezinho em quatro meses

Responsável por identificar precocemente doenças graves em recém-nascidos, o Teste do Pezinho está disponível em todas as 30 Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Cariacica. Somente nos primeiros quatro meses de 2025, quase mil bebês foram atendidos por meio da Triagem Neonatal no município.

Em 2024, entre janeiro e dezembro, foram realizados 3.385 testes. O exame permite o diagnóstico precoce de diversas doenças, como fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, galactosemia, anemia falciforme, fibrose cística e toxoplasmose congênita.

De acordo com a coordenadora do Ciclos de Vida da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), Rita Cristina Silva do Nascimento, o ideal é que o exame seja feito entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. “O teste deve ser feito após 48 horas de vida, garantindo o cuidado adequado à criança”, reforçou.

As coletas são realizadas de segunda a sexta-feira, preferencialmente no período da manhã. Para realizar o exame, é necessário apresentar a certidão de nascimento da criança — ou a Declaração de Nascido Vivo (DNV), caso o registro ainda não tenha sido feito —, a caderneta de vacinação e um documento do responsável.