Cariacica tem 2º maior saldo de empregos da Grande Vitória em março

O município de Cariacica obteve o segundo maior saldo de empregos com carteira assinada da Região Metropolitana da Grande Vitória no mês de março de 2025. Segundo dados do novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), foram 3.486 admissões contra 3.199 desligamentos, resultando em um saldo positivo de 287 postos formais de trabalho.

No acumulado do primeiro trimestre, o desempenho também foi positivo: o saldo de empregos foi 17% superior em comparação com o mesmo período de 2024. O melhor mês foi fevereiro, com saldo de 326 vagas. Já janeiro apresentou retração, com o fechamento de 57 postos de trabalho.

O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, atribui o avanço à política de desenvolvimento econômico adotada pelo município. “Os números refletem os investimentos e a posição estratégica do município para atração de novas empresas”, afirmou.

O setor que mais contribuiu para o crescimento foi o comércio, com alta de 1,08%, seguido pelos serviços, com aumento de 0,38%. Considerando todos os segmentos da economia local — incluindo indústria, construção civil e agropecuária — o aumento geral do emprego formal foi de 0,47%.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Sandro Heleno Gomes, os dados confirmam uma trajetória de avanço contínuo. “Os números mostram a tendência de crescimento registrada desde 2022, com abertura de novos postos de trabalho e melhoria da qualidade de vida dos moradores”, avaliou.