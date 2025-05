Carta inédita de Silvio Santos revela seus segredos para o êxito

Daniela Beyruti, filha do apresentador e empresário Silvio Santos, entregou aos funcionários do SBT uma carta inédita, que, segundo a família, foi escrita à mão por Silvio antes de sua morte, em agosto do ano passado. A mensagem foi compartilhada durante uma reunião com a equipe da emissora e rapidamente se espalhou pelas redes sociais.

Intitulada “Os segredos do êxito”, a carta traz uma reflexão profunda sobre a origem do sucesso pessoal e profissional de Silvio Santos, revelando os valores que guiaram sua trajetória. Logo no início, o apresentador destaca a importância da sorte, mas enfatiza que ela, sozinha, não é suficiente para alcançar a verdadeira realização.

“Eu acredito na sorte, mas também acredito que cada homem trabalha o seu próprio destino, bom ou mau”, escreveu Silvio, compartilhando sua visão sobre a vida e os negócios. Ele também fala sobre liderança, dizendo que sempre escolheu com cuidado aqueles que ocupavam cargos de confiança. “Nunca coloco em postos-chave homens que não sabem obedecer”, declarou, reforçando a ideia de que a capacidade de obedecer é fundamental para quem deseja comandar.

A carta revela outros princípios que Silvio Santos seguia com rigor, como fé, trabalho árduo, austeridade e autoconfiança. “Sempre tive uma fé inquebrantável em Deus, mas nunca espero que Ele faça o meu trabalho”, afirmou, transmitindo a importância do esforço próprio.

Além disso, Silvio reforça a necessidade de perseverança e humildade, alertando contra o perigo do ego. “Se uma pessoa se envaidece com o primeiro êxito, grande ou pequeno, está perdido. A vida é uma luta que só deve terminar com a morte”, escreveu.

A mensagem também destaca a importância das críticas, que Silvio acreditava serem mais valiosas do que os elogios: “Fecho os meus olhos às adulações e os abro muito bem às críticas. A verdade é que eu tenho aprendido muito mais com o que dizem os meus inimigos do que o que dizem os meus amigos.”

Por fim, o apresentador compartilha seu compromisso com a perfeição e com o trabalho bem feito: “Se uma coisa vale a pena ser feita, significa que ela merece ser bem feita”, declarou. Ele também menciona que, apesar de reconhecer a perfeição divina, sempre buscou fazer tudo com a maior qualidade possível, uma busca que o acompanhou ao longo de toda sua carreira.

Leia na íntegra:

Os segredos do êxito

Eu acredito na sorte, mas também acredito que cada homem trabalha o seu próprio destino, bom ou mau.

Nunca coloco em postos-chave homens que não sabem obedecer, ninguém pode aprender a mandar sem antes aprender a obedecer.

Sempre tenho tido uma fé inquebrantável em Deus, mas nunca espero que Ele faça o meu trabalho.

Desde muito jovem, pratico dois preceitos: trabalhar muito e gastar pouco.

Se uma pessoa se envaidece com o primeiro êxito, grande ou pequeno, está perdido. A vida é uma luta que só deve terminar com a morte.

Fecho os meus olhos às adulações e os abro muito bem às críticas. A verdade é que eu tenho aprendido muito mais com o que dizem os meus inimigos do que o que dizem os meus amigos.

Não sei se isto é um defeito, ou uma qualidade, mas confio pouco nos outros e muito em mim mesmo.

Se uma coisa vale a pena ser feita, significa que ela merece ser bem feita.

Eu sei que só Deus é perfeito, mas, mesmo assim, procuro fazer tudo com perfeição. É uma obsessão que eu não consigo curar.

O homem que não é capaz de rir de si mesmo não será capaz de fazer alguma coisa boa na vida.