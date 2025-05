Casagrande celebra novo Papa escolhido

O governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), usou as suas redes sociais para saudar e celebrar a eleição de mais um Papa das Américas, nesta quinta-feira (8).

“Com fé e esperança, celebramos a escolha do novo Papa, Leão XIV, Robert Francis Prevost. Que o Espírito Santo o conduza com sabedoria, equilíbrio e coragem para unir os povos e fortalecer os valores do amor, da justiça e da paz”, escreveu o chefe do Poder Executivo estadual.

Quem é o novo Papa?

De acordo com o Vatican News, ele é o primeiro papa agostiniano, é o segundo pontífice americano depois de Francisco, mas, ao contrário de Bergoglio, o estadunidense Robert Francis Prevost, de 69 anos, é originário do norte do continente. De fato, o novo bispo de Roma nasceu em 14 de setembro de 1955 em Chicago, Illinois, filho de Louis Marius Prevost, de ascendência francesa e italiana, e de Mildred Martínez, de ascendência espanhola. Ele tem dois irmãos, Louis Martín e John Joseph.