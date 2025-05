Casagrande lamenta morte de Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai

O governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), lamentou a morte do ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, que morreu, nesta terça-feira (13), aos 89 anos.

Por meio da sua rede social X, o chefe do Poder Executivo estadual definiu o ex-presidente como Um líder que marcou a história em diversos aspectos.

“Com pesar, recebo a notícia da morte de Pepe Mujica. Um líder que marcou a história pela simplicidade, coragem e compromisso inabalável com a justiça social. Ex-presidente do Uruguai, tornou-se referência mundial de ética na política”, escreveu Casagrande.