Casal é encontrado morto dentro de poço de peixes em Muniz Freire

Um homem e uma mulher foram encontrados mortos dentro de um poço de peixes, neste domingo (18), no município de Muniz Freire.

De acordo com informações preliminares, o fato ocorreu na comunidade Ponte do Lage, no interior da cidade. Os corpos estavam em um carro que aparentemente teria capotado no local.

Uma equipe da Polícia Científica foi acionada para perícia. Os corpos devem ser encaminhados para a Secção Regional de Medicina Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.