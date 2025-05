Cemurf passa a oferecer atendimento nutricional gratuito em Cachoeiro

O Cemurf (Centro Municipal de Reabilitação Física) de Cachoeiro de Itapemirim, ganhou um importante reforço. A equipe daquela unidade passou a contar esta semana com a presença de uma nutricionista, que é fundamental para garantir que cada paciente receba uma orientação alimentar adequada e personalizada, contribuindo diretamente para o sucesso do tratamento.

A nutricionista atua de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, com atendimento aos pacientes das 8h às 12h. O serviço é ofertado gratuitamente e direcionado àqueles que já estão em tratamento com a equipe de fisioterapia do Cemurf.

Como funciona o atendimento nutriciona

Durante a avaliação fisioterapêutica, caso o profissional identifique a necessidade de apoio, o paciente é encaminhado para a nutricionista. Na consulta, é feita uma avaliação detalhada dos hábitos alimentares, do estado nutricional e das necessidades específicas de cada caso.

A partir dessa análise, é elaborado um plano alimentar personalizado, com orientações práticas que levam em conta as condições clínicas do paciente, sua rotina e preferências alimentares. Após 30 dias, o paciente retorna para uma nova consulta, onde é possível acompanhar os resultados, fazer ajustes e verificar o impacto da alimentação no processo de reabilitação.

Benefícios da nutrição na reabilitação física

A alimentação equilibrada é uma grande aliada na recuperação física. Entre os principais ganhos que a orientação nutricional proporciona estão:

Recuperação mais rápida: uma dieta adequada favorece o processo de cicatrização, reparação dos tecidos e redução de inflamações

Melhoria da força e resistência muscular: o consumo correto de nutrientes contribui para a reconstrução muscular e melhora o desempenho nas atividades de fisioterapia

Redução do risco de lesões: músculos e ossos fortalecidos com a nutrição certa reduzem a chance de recaídas e novos traumas

Melhoria da saúde geral: além dos benefícios diretos à reabilitação, o paciente passa a adotar hábitos alimentares mais saudáveis para a vida.

Atenção integral à saúde

O serviço de nutrição no Cemurf faz parte da proposta de cuidado integral oferecida pelo município. “Muitos pacientes chegam ao centro com condições clínicas que podem ser agravadas ou melhoradas pela alimentação, como diabetes, hipertensão e obesidade. Com o acompanhamento nutricional, conseguimos atuar de forma mais completa e eficiente na recuperação deles”, destaca a nutricionista responsável, Fernanda Frossard.

Com essa atuação em conjunto, Cachoeiro reforça seu compromisso com a promoção da saúde e a valorização do cuidado humanizado e multidisciplinar, oferecendo aos pacientes um suporte mais completo em sua jornada de reabilitação.