Centro Acadêmico da Ufes em Alegre é alvo de invasão e vandalismo

Uma sala do Centro Acadêmico de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no campus de Alegre, no Caparaó, foi invadida e depredada. O caso foi divulgado por estudantes nas redes sociais na tarde de quinta-feira (1º).

De acordo com os alunos, a porta do espaço foi arrombada, as paredes foram pichadas e houve furto de um monitor de computador, além de objetos pessoais pertencentes aos universitários. Um vídeo compartilhado nas redes mostra os estragos no interior da sala.

Procurada, a Ufes informou que prestou apoio imediato aos estudantes e registrou imagens do local. Representantes do Centro Acadêmico e do Diretório Central dos Estudantes (DCE) também foram ouvidos. Segundo a universidade, as informações e registros serão encaminhados para o boletim de ocorrência.

A instituição também informou que imagens das câmeras de segurança estão sendo analisadas na tentativa de identificar os autores do crime. A porta danificada foi substituída na manhã de sexta-feira (2), e a pintura das paredes pichadas está prevista para ocorrer nos próximos dias.

Veja o vídeo:

Imagens: Reprodução | Redes Sociais