‘Chespirito: Sem Querer Querendo’, série sobre Bolaños ganha trailer

Nova série biográfica da Max, Chespirito: Sem Querer Querendo teve seu trailer completo divulgado nesta terça-feira (6). A produção acompanha a carreira de Roberto Bolaños, popularmente conhecido como Chespirito, que foi de um comediante de segundo escalão do México a ídolo mundial com o lançamento de Chaves e Chapolin.

A série acompanha a trajetória de Chespirito, desde os desafios que enfrentou para levar suas criações ao ar até sua transformação em ícone da comédia mexicana. A produção promete também abordar as polêmicas protagonizadas pelo comediante ao longo de sua vida, incluindo seus envolvimentos e brigas com elenco de Chaves e Chapolin.

Bolaños é interpretado por Pablo Cruz (As Viúvas das Quintas-Feiras). Paulina Dávila (Griselda), Karina Gidi (Família da Meia-Noite), Eugenio Bartilotti (O Último Dragão), Paola Montes De Oca e Miguel Islas (Morando com a Família) também integram o elenco. Edgar Vivar, que viveu Nhonho e Sr. Barriga em Chaves, também participa da série.

Chespirito: Sem Querer Querendo estreia em 5 de junho na Max.

Confira o trailer

Estadao Conteudo

