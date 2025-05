Chuva atinge todas as regiões do ES neste sábado; veja a previsão

O tempo no Espírito Santo neste sábado (24) será marcado por variação de nuvens em todas as regiões do estado. A mudança nas condições climáticas ocorre devido à umidade transportada pelos ventos costeiros, que favorece a formação de nuvens ao longo do dia.

A previsão indica chuvas distribuídas por todo o território capixaba, com maior frequência e intensidade na metade sul. Já no norte do estado, as precipitações devem ocorrer de forma fraca e com menor regularidade. Os ventos no litoral soprarão com intensidade que varia de fraca a moderada, mantendo o clima instável durante o dia.

Confira a previsão do tempo:

Na Grande Vitória , muitas nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Vento moderado no litoral.

Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 30 °C . Vitória: mínima de 22 °C e máxima de 29 °C .

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 30 °C . Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 26 °C .

Na Região Nordeste, muitas nuvens e previsão de chuva fraca em alguns momentos. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 32 °C.