Ciclista fica ferida após ser atropelada por menor ao volante em Piúma

Uma ciclista foi atropelada por um carro na noite de quarta-feira (30), no bairro Niterói, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, o veículo era conduzido por um adolescente, o que configura infração de trânsito.

A jovem seguia em direção ao Centro da cidade quando, ao sair repentinamente do acostamento da pista contrária para atravessar a via, foi atingida por um carro que trafegava no mesmo sentido. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) antes da chegada da PM.

O automóvel envolvido no acidente foi encontrado estacionado em uma rua lateral próxima ao local da colisão. Testemunhas relataram que o motorista acompanhou a vítima até o hospital, mas deixou o local antes da chegada dos policiais. Na unidade de saúde, os militares foram informados de que a ciclista seria transferida para um hospital na Grande Vitória. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.

O pai do adolescente informou à polícia que o filho estava ao volante no momento do acidente, permaneceu no local até o socorro da vítima, mas se afastou por estar emocionalmente abalado. Ainda segundo a PM, foi constatado que o jovem é menor de idade e não possui habilitação para dirigir. O responsável foi orientado a apresentar o filho na delegacia.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Piúma irá apurar as circunstâncias do caso.