Cidades do Espírito Santo recebem espetáculo “A SÓS” em maio

Neste mês, algumas cidades do Espírito Santo vão receber o espetáculo teatral “A SÓS”. O Grupo Teatral Caparaó volta à cena em nova turnê pelo estado.

Assim, as cidades contempladas serão: Guaçuí, Alegre, Afonso Cláudio, Vitória e Cachoeiro de Itapemirim. Nesse sentido, as apresentações serão abertas ao público, com entrada gratuita.

A ação é contemplada pelo edital 010/2023 de Artes Cênicas da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo, com recursos do FUNCULTURA.

Sinopse da peça

A história começa a partir de um dia de intensa tempestade. Isso porque, Julia, uma atriz bem sucedida, convida Heitor, seu namorado e corretor da bolsa de valores, para conhecer a nova casa para a qual ela pretende se mudar, longe do centro da cidade.

Assim, devido ao mal tempo, eles ficam presos e incomunicáveis, obrigados a presença um do outro sem qualquer fator externo. Desse modo, a situação incomum deflagra o fato de que eles não se conhecem como imaginavam, e a partir daí suas vidas são passadas a limpo numa redescoberta interior e surpreendente.

Programação

Sábado (10) – Guaçuí

Teatro Fernando Torres – 20h

Domingo (11) – Alegre

Biblioteca Municipal – 20h

Sexta (23) – Afonso Cláudio

Centro Cultural José Tristão – 19h

Sábado (24) – Vitória

SESC Glória (Virgínia Tamanini) – 19h30

Sexta (30) – Cachoeiro de Itapemirim

Centro Operário – 20h