Clássico “Karatê Kids” volta aos cinemas como nova história; confira

Karate Kid: Lendas, conta a história do prodígio do kung fu, Li Fong (Ben Wang). Depois de uma tragédia familiar, Li e sua mãe se mudam de seu lar em Beijing para viver uma nova vida em Nova York.

Ao chegar nos Estados Unidos, o jovem encontra dificuldades de superar o passado e se encaixar numa nova cultura. Diante desse mundo novo e desconhecido, ele tenta se estabelecer na escola, mas, apesar de não querer lutar mais, um rastro de problemas aparece e o persegue em todos os lugares.

Quando seu novo amigo e colega de classe precisa de ajuda, Li atrai a atenção indesejada de um campeão local de karatê, uma rixa que o leva a se candidatar para a competição mais prestigiada do país.

O problema é que suas habilidades não são o bastante para ganhar, levando seu mestre e professor de kung fu Sr. Han (Jackie Chan) a recrutar o lendário Daniel LaRusso (Ralph Macchio) para guiar o novo pupilo nessa jornada.

Cine Unimed

Sala 01

Karate Kid Lendas (2D)

Sala 02

Um Filme Minecraft

Homem Com H (2D)

Sala 03

Thunderbolts (3D)

Sala 04

Branca de Neve (2D)

Until Dawn – Noite de Terrror (2D)

Pecadores (2D)

Cine Ritz Perim

Sala 01

Branca de Neve (2D)

Rei dos Reis (2D)

The Chosen – Última Ceia (2D)

Sala 02

Thunderbolts (3D)

Sala 03

Um Filme Minecraft (2D)

O Contador 2 (2D)

