Colatina entrega 15 mil kits de uniformes a alunos da rede municipal

A Prefeitura de Colatina deu início, nesta semana, a uma ação inédita no município: a distribuição gratuita de uniformes escolares para todos os estudantes da rede municipal de ensino. A iniciativa, que contempla mais de 15 mil alunos, teve início na Escola Benildo Bragatto, no bairro Ayrton Senna, em um evento marcado pela presença do prefeito Renzo Vasconcelos (PSD) e pela participação da comunidade escolar.

A ação cumpre uma promessa de campanha e representa um marco na valorização da educação pública local. Ao todo, serão distribuídas mais de 80 mil peças de vestuário escolar a 15.523 estudantes, matriculados em 89 unidades da rede municipal. Cada kit contém duas camisas, um casaco, um short e uma calça.

Segundo a administração municipal, a entrega dos uniformes busca garantir conforto, identidade e dignidade aos alunos. “A alegria nos olhos das mães, o brilho no olhar das crianças… é por isso que trabalhamos tanto. Essa entrega vai além do uniforme: é dignidade, é acolhimento, é cuidado com nossas famílias”, afirmou o prefeito Renzo Vasconcelos durante a solenidade.

A dona de casa Paola, mãe de três alunos da rede, esteve presente na cerimônia e se emocionou com a ação. “É uma felicidade imensa. Eu nunca imaginei viver uma iniciativa assim em Colatina. Só tenho gratidão por esse cuidado com nossos filhos. Eles estão se sentindo importantes”, disse.

A distribuição dos kits segue um cronograma definido pela Secretaria Municipal de Educação e será realizada em todas as escolas do município nos próximos dias. Durante as entregas, os alunos também têm feito apresentações e homenagens, tornando os eventos ainda mais significativos.

A prefeitura destacou que a iniciativa reforça o compromisso da gestão com uma educação mais inclusiva, equitativa e com melhores condições para o aprendizado.