Colatina: projeto leva educação fiscal às escolas; veja

Nesta quarta-feira (28), a Prefeitura de Colatina deu início ao Projeto Fiscaliza e Constrói, na EMEFTI Cleres Martins Moreira, com o objetivo de ensinar a educação fiscal aos estudantes da rede municipal. A ação, promovida pela Secretaria Municipal da Fazenda, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, visa abordar temas como impostos, taxas, arrecadação e a relevância da nota fiscal.

O projeto busca explicar de maneira simples e acessível como os tributos arrecadados retornam para a população, na forma de obras, serviços públicos, saúde e educação. A iniciativa é uma forma de engajar os alunos no entendimento sobre a importância da fiscalização dos recursos públicos e o papel da arrecadação no desenvolvimento da cidade.

Durante o lançamento, os alunos participaram ativamente de atividades interativas, fazendo perguntas e demonstrando interesse pelo assunto. Além disso, foram distribuídas cartilhas educativas, com o objetivo de ampliar o alcance da informação às famílias, reforçando a escola como um ambiente de formação cidadã.

O secretário municipal da Fazenda, Márcio Guedes, destacou a relevância do projeto para a formação de cidadãos conscientes e críticos. “Nosso objetivo é mostrar como os impostos impactam diretamente na vida da comunidade. Ao compreender o ciclo dos recursos públicos, as crianças se tornam mais valorizadoras da cidade e do seu papel como agentes de transformação”, afirmou.

Por sua vez, a secretária municipal de Educação, Maricelis Caetano, enfatizou a importância de integrar a educação fiscal ao currículo escolar. “Estamos preparando nossos alunos para exercerem a cidadania de forma plena e responsável, entendendo os mecanismos de financiamento dos serviços públicos e o impacto disso em suas vidas”, completou.

O Projeto Fiscaliza e Constrói seguirá até julho, visitando todas as escolas de tempo integral da rede municipal. A ação também conta com o apoio da Secretaria de Estado da Educação e da Secretaria da Fazenda Estadual.