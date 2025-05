Colheita: veja orientações sobre uso dos secadores de café

Teve início, nesta quarta-feira (14), a abertura oficial da colheita de conilon no Espírito Santo, conforme previsto pela Lei Estadual nº 11.212/2020. O Estado é o segundo maior produtor brasileiro de café, com significativa produção de arábica e conilon, e por isso o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) reforça o compromisso dos produtores com a regularização dos secadores utilizados no processo de pós-colheita.

O licenciamento ambiental que autoriza o funcionamento dos secadores de café é de responsabilidade das prefeituras dos municípios, determinando as condicionantes ambientais para que o processo não cause prejuízos aos trabalhadores, ao meio ambiente e à população em geral, especialmente no que se refere ao controle da emissão de fumaça.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/geral/colheita-veja-orientacoes-sobre-uso-dos-secadores-de-cafe/