Comitê discute proteção a crianças e adolescentes em Marataízes

O Comitê de Gestão Colegiada se reuniu nesta quinta-feira, 8 de maio, no auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho (Semasht), para discutir ações de proteção a crianças e adolescentes em Marataízes.

Entre os assuntos abordados estavam o Plano Decenal Municipal pela Primeira Infância, a organização do Seminário da Escuta Protegida e a mobilização para o Maio Laranja, campanha contra o abuso e exploração sexual infantil.

O comitê reúne a Sociedade Civil e o Poder Público para analisar, planejar e implementar políticas de forma integrada, alinhando-se ao Princípio da Proteção Integral de Crianças e Adolescentes e promovendo soluções mais eficazes para problemas complexos, como a violência.

Com uma função consultiva e deliberativa, seu principal objetivo é garantir um atendimento humanizado e eficiente, regulamentando a escuta especializada, acolhimento, abordagens e fluxos de encaminhamento.

A composição do Comitê conta com representantes de diversos setores que atuam na proteção de crianças e adolescentes, como Saúde, Educação, Assistência Social, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Conselho Tutelar, Justiça, Segurança Pública, entre outros.

