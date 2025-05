Como ele fez isso? Homem é socorrido às pressas com coco no ânus

Um homem chocou a população após ter dado entrada em um hospital na Paraíba, nesta terça-feira (27), alegando dores por causa de um coco que foi introduzido no ânus.

Segundo informações do Portal T5, o fato ocorreu em uma unidade de saúde do município de Belém. Após uma avaliação, diante da gravidade do caso, os profissionais de saúde perceberam a necessidade de transferir o paciente para um hospital da capital e, portanto, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As informações apontam que o homem, transferido para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, apresentava muito sangramento e, por isso, os médicos trabalham com a possibilidade de realização de procedimento cirúrgico para a retirada do corpo estranho.

Não há detalhes do que motivou nem como o paciente conseguiu introduzir o coco no ânus.