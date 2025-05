Conceição do Castelo: área de barragem recebe simulado de evacuação

Um simulado de evacuação será realizado, nesta sexta-feira (16), nas comunidades localizadas nas imediações da barragem da Usina de São João no município de Conceição do Castelo.

Além do simulado, a empresa, em parceria com as equipes da Defesa Civil da cidade e do município de Castelo, realizará o cadastramento dos moradores ribeirinhos próximos a barragem até a casa de força da usina. A ação acontece nesta segunda-feira (12) e terça (13).

Já na quarta-feira (14), pela tarde, serão realizados testes sonoros do sistema de alerta. E no dia seguinte o exercício de Simulado de Evacuação da região.

Para a atividade, de acordo com a administração municipal, haverá equipes na região, identificadas como da empresa Synergia, que irão realizar todas as ações junto aos moradores.