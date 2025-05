Concerto “Igrejas Históricas Capixabas” estreia em Cachoeiro

A Orquestra de Câmara Tocando em Frente apresenta o primeiro concerto do projeto Igrejas Históricas Capixabas, na próxima sexta-feira, 23 de maio, às 20h, na Matriz Nosso Senhor dos Passos, em Cachoeiro de Itapemirim.

O projeto fará a circulação do espetáculo durante todo o ano em igrejas históricas, como Matriz Nosso Senhor dos Passos, Nossa Senhora das Neves, Nossa Senhora do Amparo, Catedral Metropolitana, Nossa Senhora do Rosário e no Convento da Penha.

Regidas nesta temporada pelo jovem maestro Delins Freitas, músico formado pelo próprio projeto, os jovens músicos de Cachoeiro de Itapemirim apresentarão um repertório de peças sacras e clássicas, de compositores consagrados, como Bach/Gounod – Ave Maria, A. Vivalvi – Stabat Mater, W. A. Mozart – Lacrimosa (do Réquiem), Francisco Mário – Ressureição e Clovis Pereira – Três Peças Nordestina entre outras.

O projeto Igrejas Históricas Capixabas é realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), da Secretária da Cultura (Secult), e pela Casa Verde, com patrício da EDP.

Casa Verde

Fundada em 2006, a Casa Verde mantém a Escola de Música Tocando em Frente, que oferece oficinas de teoria musical, instrumentos de orquestra e prática de conjunto. É assim que a instituição filantrópica rege a Orquestra de Câmara Tocando em Frente, Orquestra Sinfônica Sul Espírito Santo (Osses) e a Orquestra Escola e a Orquestra Infantil.

Desde 2013, estes grupos orquestrais vêm se consolidando musicalmente, realizando apresentações diversas ao longo do ano, com repertório didático e variado, sempre prezando pela formação musical de qualidade e o incentivo ao desenvolvimento da música de concerto.

Informações:

Primeiro concerto do projeto Igrejas históricas capixabas,

Data: 23 de maio

23 de maio Horário: 20h

20h Local: Matriz Nosso Senhor dos Passos, R. Padre Melo, 39, Independência, Cachoeiro de Itapemirim.