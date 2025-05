Concurso da Assembleia terá 35 vagas e salários de até R$ 9 mil

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) deve lançar ainda neste mês de maio o edital do seu aguardado concurso público, conforme anunciado pelo presidente da Casa, deputado Marcelo Santos (União). Serão ofertadas 35 vagas para cargos de níveis médio e superior, com salários iniciais que podem ultrapassar os R$ 9 mil.

As oportunidades de nível médio são para o cargo de Agente da Polícia Legislativa, que contará com 15 vagas e remuneração inicial de R$ 3.142,65. Os aprovados irão atuar na segurança do Palácio Domingos Martins, sede do Legislativo capixaba.

Já para nível superior, o certame prevê 20 vagas, sendo 15 para Consultor Legislativo, com salário de R$ 9.360,43, e 5 para Analista Legislativo, função que oferece R$ 4.621,48 de remuneração. Os consultores serão responsáveis por elaborar pareceres e fornecer suporte técnico em áreas específicas, enquanto os analistas atuarão no planejamento e na execução de atividades administrativas e legislativas.

Além do salário, o parlamento estadual destaca os benefícios concedidos aos servidores, como auxílio-alimentação de R$ 1.949,45, auxílio-saúde que varia de R$ 312,12 a R$ 1.864,95 conforme a faixa etária, e auxílio-creche de R$ 500 para filhos de até seis anos. O plano de carreira prevê progressões salariais ao longo do tempo.

Marcelo Santos acredita que a atratividade da remuneração deve gerar grande procura pelo certame. “A Assembleia é um Poder que paga relativamente bem. Além do salário, também tem os benefícios”, afirmou o parlamentar.

Ele também reforçou que a aplicação das provas será descentralizada, com polos previstos na Grande Vitória, no norte e no sul do Estado. Segundo o deputado, a intenção é democratizar o acesso aos candidatos de todas as regiões capixabas.

O edital aguarda apenas o retorno das empresas que disputarão a organização do concurso. O último certame da Ales ocorreu em 2011, com as nomeações tendo início em abril de 2012.