Concurso da PF no Espírito Santo; veja prazo para inscrição

As inscrições para o concurso da Polícia Federal (PF), que tem duas vagas para o Espírito Santo, seguem abertas até o próximo dia 21 maio.

Os interessados devem se inscrever no site da banca examinadora, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Segundo o edital, estão sendo ofertadas 192 vagas para a área administrativa, nos níveis médio e superior, para todo o país.

As provas estão previstas para o dia 29 de junho.

