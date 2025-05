Conexa H: Futuro do trabalho será tema de congresso em Vitória

O Espírito Santo será palco de um dos mais importantes encontros sobre gestão de pessoas do país. No dia 11 de junho, o Centro de Convenções de Vitória vai sediar a 35ª edição do Conexa H, congresso promovido pela ABRH-ES que deve reunir mais de mil participantes, entre profissionais de RH, lideranças empresariais, estudantes e especialistas.

Com uma programação extensa, o Conexa H 2025 traz mais de 20 palestras e painéis com temas que estão em alta no universo corporativo: saúde mental, diversidade, felicidade no trabalho, apagão de mão de obra e liderança motivadora são alguns dos destaques.

Entre as novidades deste ano está a presença da portuguesa Daniela Lima, uma das maiores referências internacionais em bem-estar organizacional. Ela falará sobre saúde mental no ambiente de trabalho — tema que ganha ainda mais relevância com as recentes mudanças na NR 1, que também estarão em pauta com o especialista Marcos Mendanha.

A psicóloga Mafoane Odara e a comunicadora Maryana com Y também estão entre os nomes confirmados.

Para ampliar ainda mais o alcance do conteúdo, a organização do evento apostou em uma programação expandida. Além das apresentações no palco principal, haverá duas arenas dentro da feira que acompanha o congresso, com palestras rápidas de 30 minutos. A proposta é oferecer mais possibilidades de aprendizado e troca de experiências.

“Ampliamos o conteúdo, com mais palestras no palco principal e nas arenas, para que o público tenha um leque de possibilidades de conhecimento e networking. É uma oportunidade única para profissionais de gestão e lideranças do Estado”, ressalta a presidente da ABRH-ES, Neidy Christo.

Mais do que um congresso, o Conexa H 2025 se propõe a ser uma experiência transformadora para quem está na linha de frente das mudanças no mundo do trabalho. Afinal, como reforça o evento: a transformação do futuro começa agora.