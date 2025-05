Confira a previsão do tempo e a temperatura deste domingo (4) no ES

O tempo permanece instável neste domingo (5) em parte do Espírito Santo, especialmente na faixa litorânea, onde a atuação de ventos úmidos vindos do mar favorece a ocorrência de pancadas de chuva fraca e passageira ao longo do dia. Nas demais regiões do estado, o céu fica nublado, mas sem previsão de chuva.

Grande Vitória: o dia será de variação de nuvens, com possibilidade de chuvas rápidas e fracas em alguns momentos. Os ventos sopram com intensidade moderada no litoral. As temperaturas variam entre 19 °C e 29 °C, com máxima de 28 °C na capital, Vitória.

Região Sul: há previsão de chuva fraca e isolada no litoral. Nas demais áreas, o tempo permanece nublado, porém seco. Os ventos também devem soprar de forma moderada ao longo da costa. Nas áreas menos elevadas, os termômetros oscilam entre 19 °C e 31 °C; nas áreas mais altas, entre 15 °C e 27 °C.

Região Serrana: a instabilidade atinge principalmente a região das Três Santas, onde pode ocorrer chuva fraca em alguns períodos do dia. Nas áreas mais baixas, as temperaturas variam de 16 °C a 28 °C. Já nas partes mais altas, os termômetros marcam entre 14 °C e 26 °C.

Região Norte: com variação de nuvens ao longo do dia, mas sem previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 19 °C e 30 °C.

Região Noroeste: o sol aparece entre nuvens e não há expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas, os termômetros marcam entre 18 °C e 30 °C. Já nos municípios de Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima prevista é de 14 °C e a máxima de 26 °C.

Região Nordeste: há possibilidade de chuvas fracas e rápidas no litoral, enquanto nas áreas do interior o tempo permanece estável. Ventos moderados devem atingir o litoral ao longo do dia. As temperaturas variam entre 20 °C e 30 °C.

Fonte: Incaper