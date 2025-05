Confira a previsão do tempo para esta sexta (9)

Nesta sexta-feira (9), a umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva durante a madrugada e pela manhã na Região Nordeste e na Grande Vitória, com tendência de tempo aberto nos demais períodos.

De acordo com o Incaper, pode haver variação de nuvens e possibilidade de chuva passageira, em alguns momentos, nas demais áreas do norte capixaba, exceto no trecho sul da Região Noroeste. Não há previsão de chuva nas demais regiões do Espírito Santo. O vento sopra com intensidade fraca a moderada no litoral, com possíveis rajadas no litoral sul.

Na Grande Vitória, previsão de chuva passageira na madrugada e pela manhã, com tempo aberto nos demais períodos. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 30 °C.

Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Sul, poucas nuvens e sem expectativa de chuva. Vento moderado no litoral, com possibilidade de rajadas. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Serrana, variação de nuvens, sem chance de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 24 °C.

Na Região Norte, variação de nuvens, com possibilidade de chuva esparsa em alguns momentos.

Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Noroeste, variação de nuvens, com possibilidade de chuva esparsa em alguns momentos, exceto no trecho sul. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 30 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 17 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Nordeste, previsão de chuva passageira na madrugada e pela manhã, com tempo aberto nos demais períodos. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 29 °C.