Confira o desempenho do Dólar e do Ibovespa nesta quarta (7)

O Ibovespa (IBOV) recuou nesta quarta-feira (7), no aguardo da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) sobre os juros do Brasil. Nos Estados Unidos, Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) manteve os juros inalterados no intervalo de 4,25% a 4,50% ao ano, como o esperado pelo mercado.

O principal índice da bolsa brasileira fechou em queda de 0,09%, a 133.397,52 mil pontos.

Durante a coletiva de imprensa, o presidente do Fed, Jerome Powell, reafirmou que a economia norte-americana segue robusta e que “não há pressa” para mudanças na política monetária.

Powell também disse que o impacto do plano tarifário do presidente Donald Trump ainda é incerto e que o “choque” esperado na inflação, até agora, não aconteceu.

No Brasil, a decisão sobre juros será divulgado após o fechamento do mercado. O Copom do Banco Central deve elevar a Selic em 0,50 ponto percentual, a 14,75%.

Por fim, o dólar à vista fechou em alta de 0,58%, aos R$ 5,74. Em três dias, a divisa acumulou elevação de 1,56%. No ano, porém, a moeda norte-americana acumula baixa de 7,03%.

Altas e quedas no Ibovespa

As ações da Eneva (ENEV3) registraram a maior alta do pregão, subindo 4,15%, seguidas pelos papéis da Klabin (KLBN11) e da Embraer (EMBR3) subiram 2,68% e 1,34%, respectivamente.

Na ponta negativa, a Vamos (VAMO3) derreteu 7,05%, após a companhia reportar lucro líquido de R$ 107,8 milhões no primeiro trimestre de 2025 (1T25), um recuo de 45,6% na comparação com o mesmo período de 2024.

Além disso, a Drogasil (RADL3) também se destacou entre as baixas, caindo 14,76% no dia.

Exterior

Confira o fechamento dos índices de Nova York:

Dow Jones: +0,70%, aos 41.113,97 pontos;

S&P 500: +0,43%, aos 5.631,28 pontos;

Nasdaq: +0,27%, aos 17.738,16 pontos.