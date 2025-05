Construindo o futuro com biodiversidade e economia circular

A união entre inovação, infraestrutura verde, cultura e sustentabilidade criativa será um dos painéis da Conferência Sustentabilidade Brasil, que acontecerá entre os dias 11 e 14 de junho, na Praça do Papa, em Vitória, Espírito Santo. Sob o tema “Costurando o futuro com biodiversidade e economia circular”, o encontro reunirá três nomes de destaque que vêm transformando seus respectivos campos de atuação com um olhar atento para o planeta e para as comunidades.

O painel contará com a participação de Sheila Gonçalves, quilombola da comunidade do Morro da Onça, em Conceição da Barra, ourives e designer de joias. Atualmente graduanda em Gemologia pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Sheila também dedica seu conhecimento e paixão como mentora e instrutora do projeto Pretas Brilhantes, uma iniciativa transformadora que capacita jovens mulheres pretas em situação de vulnerabilidade social no ofício da ourivesaria. Sua presença trará a perspectiva da conexão entre a cultura ancestral, a valorização da biodiversidade local e a geração de renda sustentável.

Compartilhando suas experiências e visões estará Leandro Castro, mestre em Engenharia e Gestão da Inovação pela UFABC, estilista e artista multimídia com forte atuação na moda sustentável. Leandro integra o line-up da São Paulo Fashion Week e possui passagens pela Casa de Criadores e Brasil Eco Fashion Week, demonstrando como a criatividade e a inovação podem transformar resíduos têxteis em peças de arte vestíveis. Sua participação na mostra Artistas do Vestir (2024) e em diversas residências artísticas reforçam seu olhar vanguardista. Além de sua atuação no mundo da moda, Leandro também compartilha seu conhecimento como docente no ensino superior, com foco em moda, design e inovação.

Completando o time de palestrantes, a multiartista e poeta Zina Leal, graduada em Artes Plásticas pela Ufes e mestre em Design de Moda e Tecnologia do Vestuário pela Uesc, trará sua experiência em sustentabilidade e economia circular. Em seu ateliê, Zina desenvolve produtos inovadores a partir de materiais de descarte, mostrando o potencial da ressignificação e do reaproveitamento. Também ministra oficinas de moda sustentável e realiza projetos focados na economia criativa e na geração de renda, impactando positivamente diversas comunidades.

Este encontro promete ser um espaço de diálogo, onde os participantes poderão conhecer de perto iniciativas que integram a riqueza da cultura local com práticas sustentáveis e inovadoras. A biodiversidade e os princípios da economia circular serão explorados como motores para um futuro mais justo e ambientalmente responsável.