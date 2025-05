Corpo é encontrado dentro de praia onde carro foi retirado em Vitória

Um homem foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (5) na orla da Enseada do Suá, em Vitória.

O local onde o corpo foi encontrado é o mesmo onde um veículo foi retirado de dentro do mar, atrás de um shopping. No entanto, os casos aparentemente não possuem ligações.

A perícia da Polícia Científica foi acionada para investigar o caso.

