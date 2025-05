Vídeo | Carro é encontrado dentro do mar em Vitória; veja

Durante a madrugada deste domingo (4), um Volkswagen Gol foi parar dentro do mar, na orla da Enseada do Suá, em Vitória. O incidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar, que resgataram uma pessoa de dentro do veículo.

Segundo a corporação que atendeu o chamado, o motorista foi retirado do carro e encaminhado ao Pronto Atendimento da Praia do Suá. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da vítima.

Já no período da manhã, os bombeiros retornaram ao local para prestar apoio na retirada do veículo da água. Ao chegarem à orla, encontraram agentes da Guarda Municipal de Vitória já realizando o procedimento. Os militares auxiliaram na operação de remoção.

As circunstâncias que levaram o carro a cair no mar ainda não foram esclarecidas.

Veja o vídeo:

Imagens: Redes Sociais