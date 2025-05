Corpus Christi: Castelo terá feira de agroturismo, artesanato e flores

Durante a tradicional Festa de Corpus Christi de Castelo, quem passar pelo centro da cidade nos dias 18 e 19 de junho vai encontrar muito mais do que os belos tapetes. A Rua Aristeu Borges de Aguiar, no coração do circuito, será palco da “Feira de Agroturismo, Artesanato e Flores” — uma vitrine especial da produção local.

Doces em compotas e cristalizados, chocolates artesanais, biscoitos caseiros, cafés especiais, bolos, tortas, pães, embutidos, toalhas bordadas, peças em crochê, souvenirs, bonecas, flores, cactos e suculentas são só alguns dos itens que os visitantes poderão encontrar. A feira reunirá mais de 30 expositores, entre produtores rurais, artesãos e empreendedores da cidade.

Realizada pela Prefeitura de Castelo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Eventos e Cultura (Semtec), a feira chega como uma forma de valorizar quem produz com dedicação e talento. “Essa é mais uma forma de valorizar nossos produtores e artesãos, que produzem com excelência. Além de fortalecer a economia local, a feira também oferece aos visitantes a oportunidade de conhecer melhor o que Castelo tem a oferecer. Convido a todos a prestigiarem”, destacou a secretária da Semtec, Léia Ringuier Nali.

O espaço vai funcionar na quarta-feira (18), das 19h à meia-noite, e na quinta-feira (19), das 7h às 19h. Uma oportunidade imperdível para quem quer saborear, presentear ou levar pra casa um pedaço da cultura e da identidade de Castelo.