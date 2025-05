Corrente de comércio do ES alcança marca de US$ 1,73 bi em abril

Evidenciando o papel logístico do Espírito Santo como uma importante porta de entrada para os produtos importados pelo Brasil e os crescentes investimentos na melhoria da infraestrutura portuária do estado, o Espírito Santo registrou aumento de 31,3% nas importações no mês de abril, quando comparado a março deste ano. Foram US$ 1,09 bilhão importados no quarto mês do ano, contra os US$ 833 milhões registrados no mês anterior. As análises são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com base nos dados do Comex Stat.

O levantamento aponta, ainda, que a corrente de comércio (movimentação total do comércio exterior) capixaba chegou a US$ 1,73 bilhão no mês de abril, resultado da soma entre as exportações (US$ 636 milhões) e das importações (US$ 1,09 bilhão) no período. O crescimento foi de 0,9% em relação ao mês anterior.

André Spalenza, coordenador de pesquisa do Connect Fecomércio-ES, ressalta que na comparação interanual (abril 2025 x abril 2024), houve uma melhora na relação de preços do comércio exterior capixaba, com o aumento dos valores dos produtos exportados e redução dos importados.

“O aumento da corrente de comércio associado a uma melhor relação nos termos de troca pode implicar em um fortalecimento da economia capixaba, elevando a produção, a geração de empregos e aumentando a competitividade”, pontuou.

Durante o mês de abril, a corrente de comércio brasileira chegou a US$ 52,6 bilhões e a do Sudeste a US$ 24,6 bilhões. Deste total, o Espírito Santo foi responsável por 3,3% do comércio brasileiro e 7% da corrente comercial do Sudeste.

Principais produtos

Entre os principais produtos importados pelo Espírito Santo no mês de abril, estão os veículos automóveis e aeronaves – um indicativo de aumento da demanda desses produtos que fortalece o papel logístico do estado. Veículos automóveis de passageiros e para transporte de mercadorias somaram US$ 441 milhões em abril, com participação de mais de 40% na pauta importadora. Já as aeronaves e outros equipamentos somaram US$ 198 milhões no mês, uma participação de 18,2% no montante importado.

Ente as exportações, destaque para o minério de ferro e seus concentrados, com US$ 209 milhões exportados em abril; cal, cimento e materiais de construção, com US$ 75 milhões; e produtos semiacabados de ferro ou aço, com US$ 62 milhões. Além disso, o relatório mostra que os valores dos produtos exportados pelo Espírito Santo estão em crescimento, indicativo de aumento no valor agregado.