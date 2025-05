Cortejo de Irmã Otília emociona moradores de Cachoeiro

O corpo da irmã Otília foi conduzido em um cortejo comovente pelas ruas do centro de Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta quarta-feira (28).

Fiéis, moradores e admiradores se reuniram para prestar a última homenagem à missionária, que dedicou décadas de sua vida à evangelização e ao serviço comunitário. Um carro do corpo de bombeiros, decorado com flores, participou do trajeto ao som de sirenes e buzinas, enquanto o caixão da religiosa era levado em um carro aberto.

O sepultamento ocorreu na manhã desta quarta-feira, no Cemitério do Coronel Borges.

Irmã Otília deixa um legado de fé, solidariedade e amor ao próximo. Uma missão que tocou gerações e que seguirá viva na memória de muitos cachoeirenses.

Vídeo: Leitor Aqui Notícias