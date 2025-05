Irmã Otília morre aos 91 anos

A freira Maria Joana Otília, mais conhecida como irmã Otília, morreu na tarde desta segunda-feira, aos 91 anos, após lutar contra um câncer descoberto recentemente. A religiosa visitava diariamente os pacientes internados na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, levando uma palavra de fé e conforto.

Irmã Otília foi exemplo de humildade, dedicação e amor incondicional ao próximo. Sua história e seu legado de fé e cuidado com os mais necessitados permanecerão vivos entre nós.

A morte da irmã Otília deixa tristeza entre pacientes e funcionários da Santa Casa, que conviviam com ela todos os dias. Sua doçura e seu coração amoroso deixarão saudades em todos que tiveram a oportunidade de conhecê-la.

A irmã sempre se dedicou a fazer o bem e a semear os ensinamentos de Deus. Sua missão, cumprida com simplicidade e verdade, deixa uma marca na instituição.

Seu compromisso com a vida levou fé e esperança a milhares de pessoas ao longo dos anos de voluntariado.

Natural de Oliveira, em Minas Gerais, irmã Otília chegou a Cachoeiro em 1966. Sétima filha de 14 irmãos, iniciou sua vocação cuidando de doentes em Belo Horizonte. Aos 17 anos, aproveitou a visita de um bispo em sua cidade natal para falar sobre o desejo de ser freira. Segundo ela, o bispo a encaminhou para um colégio religioso em Minas Gerais.

Ao longo da vida, levou conforto a enfermos em diversas cidades, como Colatina e Vitória, no Espírito Santo; Araxá e Governador Valadares, em Minas Gerais; além de municípios do Rio de Janeiro.

Em 1960, recebeu o hábito religioso e, nove anos depois, fez os votos perpétuos de pobreza, castidade e obediência.

“Sou uma pessoa simples e só cumpro o que Jesus me mandou fazer. Se tivesse que escolher novamente, faria tudo de novo. Não peço nada a ninguém, mas se pudesse pedir, seria oração, só oração”, disse a religiosa em entrevista recente.

Irmã Otília morava na residência das irmãs localizada no Colégio Jesus Cristo Rei, sede da Congregação das Irmãs de Jesus na Eucaristia.

Em junho de 2023, recebeu o título de Cachoeirense Presente nº 1, concedido pela Câmara Municipal de Cachoeiro pelo trabalho prestado aos enfermos ao longo dos anos.

